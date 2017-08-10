Українська чемпіонка Олімпіади з фехтування народила двійню

Олімпійська чемпіонка, 31-річна українська фехтувальниця Яна Шемякіна народила двох доньок.

Про це повідомила Національна федерація фехтування на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Національна федерація фехтування України щиро вітає олімпійську чемпіонку Яну Шемякіну, яка стала мамою двох чудових донечок! Бажаємо міцного здоров’я, родинного затишку й тепла, а також безмежної любові, яка оберігатиме вашу родину!" – мовиться у повідомленні федерації.

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Нагадаємо, Шемякіна завоювала олімпійське "золото" у фехтуванні на шпагах в Лондоні 2012 року. Окрім того, на рахунку спортсменки 2 "бронзи" чемпіонату світу, "золото" і 2 "бронзи" чемпіонату Європи.