Українська делегація співаків поїхала в Росію за нагородами: фотофакт

Український гурт "Время и Стекло" і молодий поп-виконавець Alekseev виступили в Росії на музичній премії газети "Московський комсомолець" ZD AWARDS-2016.
Гурт отримав перемогу в номінації "Танцювальний проект", повідомляє російське видання.
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Співак Alekseev переміг відразу в двох номінаціях – "Прорив року" і "Артист року".
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До того ж, на цьому ж концерті засвітився ще один український гурт – "Потап і Настя".