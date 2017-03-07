Українська делегація співаків поїхала в Росію за нагородами: фотофакт

Український гурт "Время и Стекло" і молодий поп-виконавець Alekseev виступили в Росії на музичній премії газети "Московський комсомолець" ZD AWARDS-2016.

Гурт отримав перемогу в номінації "Танцювальний проект", повідомляє російське видання.

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Співак Alekseev переміг відразу в двох номінаціях – "Прорив року" і "Артист року".

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До того ж, на цьому ж концерті засвітився ще один український гурт – "Потап і Настя".