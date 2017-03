European Judo Open Prague (#Czech) 2017 -48kg Gold Medallist: BILODID, Daria (UKR) Silver Medallist: GARCIA MESA, Cinta (ESP) Bronze Medallist: MENZ, Katharina (KOR) Bronze Mediallist: SENTURK, Gulkader (TUR) #JudoPrague2017 #europeanjudo #winners #champions

A post shared by European Judo Union (@europeanjudo) on Mar 4, 2017 at 3:53am PST