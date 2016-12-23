Українська енергетична система повністю готова до зими, – Насалик

Українська енергетична система повністю готова до зими, заявив міністр енергетики України Ігор Насалик під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Насалик також запевнив, що Україна і надалі зменшуватиме свою залежність від зовнішніх енергоносіїв.

Натепер об’єднана енергетична система працює в повному режимі, ми готові до будь-яких температурних режимів, забезпечені повністю всіма енергетичними ресурсами, споживачі й промисловість можуть спати спокійно без будь-яких зауважень,

– заявив він.

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Раніше віце-прем’єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон заявляв, що Україна закуповує з окупованих територій Донбасу до дев’яти мільйонів тонн вугілля на рік.

Протягом 3 років енергетична система України, зокрема, теплова генерація, позбудеться залежності від антрацитової групи вугілля,

– додав він.