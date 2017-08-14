Українська короткометражка стала найкращою на престижному кінофестивалі

Українську короткометражку режисера Павла Острикова "Випуск 97" назвали найкращою за версією Молодшого журі Міжнародного кінофестивалю в Локарно.

Про це Остриков повідомив у Facebook.

"Нервувались більше, ніж завжди, оскільки вперше на кінофестивалі такого рівня. Але глядачі відреагували на фільм чудово. Приємно було побачити після показу українську сім'ю, яка наразі живе у Швейцарії більше 10 років. У такі моменти розумієш, що перебуваючи за кордоном, хоч іноді хочеться повернутись додому, навіть за допомогою кіно", — розповів Остиков.

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Зазначимо, що прем’єра короткометражки відбулась в липні на Одеському кінофестивалі. Тоді журі українського конкурсу назвали "Випуск 97" кращим українським короткометражним фільмом.

Фільм розповідає про дивакуватого чоловіка Романа, який ремонтує телевізори та продає антени на ринку. Одного дня він зустрів свою однокласницю, яку не бачив понад 20 років і робить усе, щоб знову її не втратити. Головні ролі у фільмі зіграли Олександр Пожарський та Олеся Островська. Продюсером короткомеражки став Юрій Мінзянов.

Зазначимо, що фестиваль в Локарно вважається одним із найважливіших у світі. По значимості він на четвертому місці після Канн, Венеції та Берліну.