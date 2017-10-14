Українська легкоатлетка стала "Зіркою, що сходить" у Європі
Європейська асоціація легкої атлетики (EA) за результатами опитування визначила найкращих спортсменів континенту у 2017 році.
Як повідомляє Федерація легкої атлетики України, українка Юлія Левченко стала переможницею у номінації "Зірка, що сходить". Нагороду вона отримала 14 жовтня на церемонії ЕА GoldenTracks у Вільнюсі.
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Зауважимо, що до числа претендентів на здобуття цієї нагороди серед жінок також увійшли ще дві українки – Аліна Шух і Ярослава Магучіх, а серед чоловіків – Михайло Кохан.
Найкращих атлетів обирали шляхом голосування у кількох категоріях: серед ЗМІ, вболівальників, представників національних федерацій і експертної ради ЕА.
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Юлія Левченко з нагородою "Зірка, що сходить"
"Я дуже рада нагороді, дуже рада бути тут. Я вдячна всім, хто за мене голосував, безмежно вдячна тренеру та менеджеру, які роблять для мене надзвичайно багато. Це був непростий сезон, і тим цінніше це визнання", – наголосила під час нагородження Юлія Левченко, передає УНІАН.
До слова, українка в 2017 році виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні зі стрибків у висоту, стала чемпіонкою Європи U23, після чого виграла срібну медаль на чемпіонаті світу з новим молодіжним рекордом України 2,01 метра.
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