04:34
15 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація в зоні АТО. Марш до 75 річниці створення УПА
Випуск новин
22:01, 14 жовтня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕФОРМА ОСВІТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Українська легкоатлетка стала "Зіркою, що сходить" у Європі

23:30, 14 жовтня 897 Читать новость на русском
Юлія Левченко
Юлія Левченко / Getty Images

Європейська асоціація легкої атлетики (EA) за результатами опитування визначила найкращих спортсменів континенту у 2017 році.

Як повідомляє Федерація легкої атлетики України, українка Юлія Левченко стала переможницею у номінації "Зірка, що сходить". Нагороду вона отримала 14 жовтня на церемонії ЕА GoldenTracks у Вільнюсі.

Читайте також: Юлія Левченко стала найкращою спортсменкою України у серпні

Зауважимо, що до числа претендентів на здобуття цієї нагороди серед жінок також увійшли ще дві українки – Аліна Шух і Ярослава Магучіх, а серед чоловіків – Михайло Кохан.

Найкращих атлетів обирали шляхом голосування у кількох категоріях: серед ЗМІ, вболівальників, представників національних федерацій і експертної ради ЕА.

Легка атлетика, Левченко, нагороди Ї
Юлія Левченко з нагородою "Зірка, що сходить"

"Я дуже рада нагороді, дуже рада бути тут. Я вдячна всім, хто за мене голосував, безмежно вдячна тренеру та менеджеру, які роблять для мене надзвичайно багато. Це був непростий сезон, і тим цінніше це визнання", – наголосила під час нагородження Юлія Левченко, передає УНІАН.

До слова, українка в 2017 році виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні зі стрибків у висоту, стала чемпіонкою Європи U23, після чого виграла срібну медаль на чемпіонаті світу з новим молодіжним рекордом України 2,01 метра.

Теги: Новини України Нагороди Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
Новини за 14 жовтня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 жовтня: видовищний марш у Києві та масові затримання у Криму
14 жовтня, 22:15 Головні новини 14 жовтня: видовищний марш у Києві та масові затримання у Криму
1177
Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
14 жовтня, 22:05 Еще немного и в ПАСЕ членов украинской делегации начали бы бить ногами
Микола Спиридонов 4414
Страна слабого государства
14 жовтня, 19:00 Страна слабого государства
Павло Казарін 876
Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
14 жовтня, 18:00 Реінтеграція Донбасу: стратегія Курта Волкера VS плани Кремля
Блог Медіа 5644
Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
14 жовтня, 16:00 Внутриевропейская дискуссия: Россия пытается пролезть во все щели
Блог Соцмережі 976
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Карикатурист влучно висміяв російське правосуддя
 12 травня , 16:58
Між бойовиками та російськими військовими на Донбасі почастішали розбірки, – розвідка
 13 травня , 11:37
Сєнкевич подав позов проти рішення Миколаївської міської ради
 13 жовтня , 13:23
Розгляд справи Януковича знову перенесли
 11 жовтня , 10:38
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук