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Українська співачка показала яскраві фото з відпочинку

18:15, сьогодні 686 Читать новость на русском
Анастасія Приходько
Анастасія Приходько / Фото з Іnstagram

Українська співачка Анастасія Приходько показала, як відпочивала у сонячному Єгипті.

Приходько набиралася сили у Марса-Алам, де попірнала з аквалангом.

Також Анастасія зізналася, що вперше за 17 років потримала медузу.

"Останній раз коли я тримала медузу то був далекий 2000 рік місто Феодосія. Тоді враження були дитячі, щирі і все таке інше, зараз в мене відчуття що, я тримаю селіконовий імплант", – пожартувала співачка.

Я у захваті від Марсу!!!)))

Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

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Теги: LifeStyle відпочинок
Джерело: 24 Канал
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