Українська співачка показала яскраві фото з відпочинку

Українська співачка Анастасія Приходько показала, як відпочивала у сонячному Єгипті.

Приходько набиралася сили у Марса-Алам, де попірнала з аквалангом.

Також Анастасія зізналася, що вперше за 17 років потримала медузу.

"Останній раз коли я тримала медузу то був далекий 2000 рік місто Феодосія. Тоді враження були дитячі, щирі і все таке інше, зараз в мене відчуття що, я тримаю селіконовий імплант", – пожартувала співачка.

Може не будемо плавати, а??? Спочатку було лячно, а потім були стаї дельфінів просто стаї і це так весело було... Вони такі красиві немає слів!!! Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) Бер 19, 2017 о 9:49 PDT

Я у захваті від Марсу!!!))) Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) Бер 15, 2017 о 8:49 PDT

От так ми летимо до дому!!! Перший раз у житті бачу піщану бурю... Але політ нормальний!!! Я обов'язково повернуся!!! Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official) Бер 19, 2017 о 10:30 PDT

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