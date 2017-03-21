Українська співачка показала яскраві фото з відпочинку

Українська співачка Анастасія Приходько показала, як відпочивала у сонячному Єгипті.
Приходько набиралася сили у Марса-Алам, де попірнала з аквалангом.
Також Анастасія зізналася, що вперше за 17 років потримала медузу.
"Останній раз коли я тримала медузу то був далекий 2000 рік місто Феодосія. Тоді враження були дитячі, щирі і все таке інше, зараз в мене відчуття що, я тримаю селіконовий імплант", – пожартувала співачка.
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