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Українська співачка пояснила, чому вперто продовжує виступати в Росії

17:03, сьогодні 4522 Читать новость на русском
Співачка Санта Дімопулос
Співачка Санта Дімопулос / 24 Канал

Українська співачка Санта Дімопулос пояснила, чому виступає в Росії та ще й попросила не засуджувати її за це.

Як пояснила співачка в програмі "Світське життя", вона розділяє творчіть від політики. Дімопулос виправдовується тим, що не виступає на окупованих територіях, а лише в Росії.

На анексованих і окупованих територіях я не виступаю, у деяких людей я не виступаю, на державні російські свята я не виступаю. А так я не можу взагалі не виступати в Росії. Звісно, зараз всі виступають там,
– розповіла вона.

Окрім того, співачка попросила українців не засуджувати її за такий вибір. Адже нібито у творчих людей своє ставлення до всього.

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Я нікого не засуджую прошу мене також за це не судити. Бо творчі люди, вони трохи по-іншому дивляться на все це,
– резюмувала вона.

Нещодавно Санта Дімопулос у складі тріо Queens засвітилася на премії "Золотий Грамофон" у Росії.

Теги: LifeStyle Культура Музика Новини Росії
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