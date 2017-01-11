Українська співачка відкрила бутік одягу в Росії

Екс-солістка "ВІА Гри" Надія Мейхер заснувала власний бренд Meiher by Meiher, а потім відкрила свій перший бутік модного одягу в Києві. Днями стало відомо, що артистка відкрила свій магазин і в російському місті Сочі.

Про це повідомляє "Апостроф".

Зазначимо, що співачка не раз заявляла, що бере безпосередню участь у створенні одягу та взуття від начерків ескізів і до випуску колекції.

Для мене це не просто бутік, а творча майстерня, де я реалізовую свої найбожевільніші ідеї. Все в ньому витримано в єдиній концепції і продумане мною до дрібниць. Стилем і атмосферою він нагадує аргентинське танго, мою давню пристрасть,

– заявила Мейхер.

Читайте також: Стало відомо, хто ще з українських зірок виступав у Росії на новорічних корпоративах