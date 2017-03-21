Українська співачка виступає проти заборони в'їзду Самойловій в Україну

Співачці Юлії Самойловій, яка має представляти Росію на Євробаченні, варто дати можливість взяти участь у музичному конкурсі.

Таку думку висловила депутат і народна артистка України Оксана Білозір у кулуарах ВР, пише "Еспресо.TV".

"Вона повинна приїхати. Це міжнародний проект. Це не український національний проект, тоді питання б навіть не дискутувалося. Оскільки ми маємо представника, який бере участь у міжнародному проекті на території України, потрібно створити спеціальний режим, який дозволить їй на кілька днів приїхати та взяти участь у Євробаченні", – вважає співачка.

Вона нагадала, що в міжнародній політиці існує практика виключень санкцій для людей, які виконують певні функції. Білозір додала, що не бачить проблеми, щоб застосувати таку практику і в Україні.

Юля Самойлова останніми роками завжди в усіх національних відборах у Росії брала участь, це її колосальна мрія. Їй це може бути надзвичайно важливо в житті, фактично відкриє світ – вона матиме можливість гастролювати по всіх країнах, які голосуватимуть, побачити набагато більше у своєму житті,

– каже Оксана Білозір.

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Нардеп наголосила, що Україна є демократичною цивілізованою країною і не має права опуститись до рівня шантажів і провокацій.

Народна артистка не заперечує – відповідно до українського законодавства Юлія Самойлова не має права на в'їзд на території країни.

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що Росію на пісенному конкурсі Євробачення-2017 у Києві має представити співачка Юлія Самойлова, яка червні 2015-го року виступала в анексованому Росією Криму.



В СБУ повідомили, що вже готовий документ на заборону в’їзду Самойловій.