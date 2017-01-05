Українська співачка вразила голим "вагітним" фото

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася в Іnstagram архівним фото, яке зробила під час вагітності.

На знімку співачка позує оголеною, прикриваючись лише рукою.

"Хочу попрощатися з дуже важливим для мене 2016 роком! Ти подарував мені моє "маленьке" щастя, об'єднав моїх найдорожчих людей на світі у Велику і потужну родину. Я вдячна за кожний прожитий мною день і надіюся да і просто вірю тільки на саме найкраще, що станеться зі мною попереду!" – підписала знімок Тоня.

Нагадаємо, зіркова пара Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян стали батьками у 2016 році.