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Українська співачка вразила голим "вагітним" фото

12:23, сьогодні 129669 Читать новость на русском
Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко / Viva.ua

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася в Іnstagram архівним фото, яке зробила під час вагітності.

На знімку співачка позує оголеною, прикриваючись лише рукою.

"Хочу попрощатися з дуже важливим для мене 2016 роком! Ти подарував мені моє "маленьке" щастя, об'єднав моїх найдорожчих людей на світі у Велику і потужну родину. Я вдячна за кожний прожитий мною день і надіюся да і просто вірю тільки на саме найкраще, що станеться зі мною попереду!" – підписала знімок Тоня.

Хочу попрощатися з дуже важливим для мене 2016 роком! Ти подарував мені моє "маленьке" щастя, об'єднав моїх найдорожчих людей на світі у Велику і потужну родину. Я вдячна за кожний прожитий мною день і надіюся да і просто вірю тільки на саме найкраще, що станеться зі мною попереду! З новим роком моя команда @kolesnik_os @zuzichka. Рік назад я ще була не готова показувати цю мить, а зараз час прийшов... Всіх зі святами! Бережіть себе ???#гайдай #тоняматвієнко #фотосесія #новийрік #happynewyear #love #baby #sarafanpr #2016 #foto #арсенмірзоян #арсенмирзоян

Світлину опубліковано користувачем Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Нагадаємо, зіркова пара Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян стали батьками у 2016 році.

Теги: LifeStyle Музика
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