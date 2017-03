Українська спортсменка вразила міжнародних суддів виступом під народну пісню

Українська синхроністка Анна Волошина завоювала золоту нагороду на змаганнях Make Up for Seven, які тривають у Парижі.

Українка показала кращий результат у технічній програмі в сольному виступі, пише Xsport. Вона виступила під супровід української народної пісні "Скрипаль". За свій виступ українка отримала 91.1267 бали та стала кращою. Друге місце посіла дворазова чемпіонка Олімпійських ігор – японка Юкіко Інуі.