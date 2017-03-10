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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Українська спортсменка вразила міжнародних суддів виступом під народну пісню

19:23, сьогодні 868 Читать новость на русском
Синхроністка Анна Волошина
Синхроністка Анна Волошина / xsport.ua

Українська синхроністка Анна Волошина завоювала золоту нагороду на змаганнях Make Up for Seven, які тривають у Парижі.

Українка показала кращий результат у технічній програмі в сольному виступі, пише Xsport. Вона виступила під супровід української народної пісні "Скрипаль".

За свій виступ українка отримала 91.1267 бали та стала кращою. Друге місце посіла дворазова чемпіонка Олімпійських ігор – японка Юкіко Інуі.

Читайте також: Українські спортсмени здобули одразу 5 медалей на престижних змаганнях

Теги: Україна Водні види спорту
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