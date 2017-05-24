Українська сторона готова до обміну полоненими у червні, але бойовики не погоджуються

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Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко розповіла, до чого вдалось домовитись на черговому засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську.
Про це Геращенко написала у своєму Facebook.
Вона запевнила, що українська сторона готова почати процес обміну заручниками вже у червні, проте через дивні аргументи представників бойовиків про це так і не вдалось домовитись.
Українська сторона ще раз наголосила, що ми вимагаємо звільнення всіх незаконно утримуваних і готові передати заради їх звільнення всіх, хто є в списках ОРДЛО і де українське законодавство дозволяє процедуру помилування. Ми готові у червні вийти на звільнення. Головне – згода і бажання іншої сторони, якої сьогодні не було продемонстровано,
– написала Ірина Геращенко.
За її словами, інформацію про 128 українських заручників, яких утримують на окупованих територіях Луганщини та Донеччини отримати так і не вдалось.
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