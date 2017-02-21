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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Українська ведуча знялась в елегантній фотосесії: опубліковані фото

21:00, сьогодні 977 Читать новость на русском

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна стала героїнею спецпроекту бренду Chloé, який отримав назву #сhloéGIRL.

Про це розповіли у Бюро 24/7.

Зірка взяла участь у стильній фотосесії для французького будинку моди Chloé. Також Марія порадила жінкам купувати такий одяг, який зміг би ідеально підкреслити достоїнства та приховати всі недоліки власниці. Взуття повинне бути красивим та зручним, а в стилі одягу має бути прихована деяка сексуальність та елегантність.

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Теги: LifeStyle Фотоновини
Джерело: 24 канал
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