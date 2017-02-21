Українська ведуча знялась в елегантній фотосесії: опубліковані фото

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна стала героїнею спецпроекту бренду Chloé, який отримав назву #сhloéGIRL.

Про це розповіли у Бюро 24/7.

Зірка взяла участь у стильній фотосесії для французького будинку моди Chloé. Також Марія порадила жінкам купувати такий одяг, який зміг би ідеально підкреслити достоїнства та приховати всі недоліки власниці. Взуття повинне бути красивим та зручним, а в стилі одягу має бути прихована деяка сексуальність та елегантність.

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