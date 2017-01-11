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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Українська збірна з біатлону неочікувано здивувала всіх на змаганнях у Німеччині

18:15, сьогодні 125 Читать новость на русском
Віталій Кільчицький здійснив справжній прорив на останьому етапі
Віталій Кільчицький здійснив справжній прорив на останьому етапі / Фото із соцмереж

11 січня на етапі Кубка світу в Рупольдінгу пройшла чоловіча естафета. Участь в ній взяла і українська збірна.

Українська чоловіча команда у складі: Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков і Віталій Кільчицький посіла високе 4-те місце у естафетній гонці п'ятого етапу Кубку світу з біатлону.

Слід зазначити, що всю гонку українці перебували у групі лідерів. На першій передачі естафети вони займали 5 місце, на другій – 2 місце, на третій – 6 місце.

Відзначимо, що через відновлення після хвороби не зміг виступити Дмитро Підручний.

Перемогу здобула збірна Норвегії, коли Свендсен на фінішній прямій зумів обійти росіянина Бабікова.

Після цього результату збірна України залишилась на 7 місці у Кубку націй.

Завтра о 15:30 на старт естафетної гонки у Рупольдінгу вийдуть жінки.

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Теги: Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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