17:23
26 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 15:00: День опору російській окупації. Бойовики хочуть до Києва
Випуск новин
15:58, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Українська журналістка загинула в страшній аварії в Польщі

14:17, сьогодні 6448 Читать новость на русском
Смертельна аварія в Києві
Смертельна аварія в Києві / Jacek Turczyk

У Польщі в аварії загинула українська журналістка газети "Сегодня" – Поліна Дорожкіна.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання Ольга Гук.

Загибла журналістка. Фото з Facebook

Як повідомляють польські ЗМІ, на трасі Вишкув – Острув-Мазовецька сталося страшна ДТП за участю фури і двох автомобілів. В одному з легкових автомобілів перебувала українська журналістка. Трагедія сталася вчора, 25 лютого.

Читайте також: Страшна аварія у Лондоні: водій врізався в натовп пішоходів, є постраждалі

За попередньою інформацією, у фури, яка їхала в напрямку Варшави, лопнула шина, в результаті чого вона виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автомобілі. Журналістка їхала в Peugeot з білоруськими номерами, де всього перебували чотири людини. Троє з них загинули на місці, четвертий пасажир тяжко травмований.

У другому автомобілі – Opel – їхали три громадянки Польщі. Всі вони отримали травми і були госпіталізовані.

Теги: Україна журналісти Аварії та ДТП Жертви Польща
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
сьогодні, 16:07 10 найкращих пісень О.Torvald, які варто почути
1121
Хто змагається за
сьогодні, 14:37 Хто змагається за "Оскар": усі номінанти 2017
508
Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald
сьогодні, 11:50 Наші люди всюди: бурхлива реакція соцмереж на перемогу О.Torvald
5778
Интересное фото с Савченко в Донецке
сьогодні, 11:30 Интересное фото с Савченко в Донецке
Денис Казанський 6507
Як Україна фінансує своїх убивць
сьогодні, 08:30 Як Україна фінансує своїх убивць
Дмитро Снєгирьов 3066
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
За минулу добу бойовики відкривали вогонь 49 разів, один військовий загинув
 11 січня , 06:29
Сергій Притула придумав новий флешмоб для збірної України
 3 вересня 2016 , 16:17
Частину арештованих кримчан звільнили: журналіст повідомив подробиці
сьогодні , 16:57
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук