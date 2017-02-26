Українська журналістка загинула в страшній аварії в Польщі

У Польщі в аварії загинула українська журналістка газети "Сегодня" – Поліна Дорожкіна.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання Ольга Гук.

Загибла журналістка. Фото з Facebook

Як повідомляють польські ЗМІ, на трасі Вишкув – Острув-Мазовецька сталося страшна ДТП за участю фури і двох автомобілів. В одному з легкових автомобілів перебувала українська журналістка. Трагедія сталася вчора, 25 лютого.

Читайте також: Страшна аварія у Лондоні: водій врізався в натовп пішоходів, є постраждалі

За попередньою інформацією, у фури, яка їхала в напрямку Варшави, лопнула шина, в результаті чого вона виїхала на зустрічну смугу і врізалася в автомобілі. Журналістка їхала в Peugeot з білоруськими номерами, де всього перебували чотири людини. Троє з них загинули на місці, четвертий пасажир тяжко травмований.

У другому автомобілі – Opel – їхали три громадянки Польщі. Всі вони отримали травми і були госпіталізовані.