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Українське МЗС виступило з заявою з приводу репресій у Криму

19:54, сьогодні 172 Читать новость на русском
Українське МЗС виступило з заявою з приводу репресій у Криму

Російська влада в окупованому Криму продовжує переслідувати громадян України за національною ознакою.

Про це мовиться у заяві МЗС до Міжнародного дня корінних народів світу.

В МЗС зазначили, що міжнародні спостерігачі у Криму фіксують численні факти репресій проти громадян України за національною ознакою, етнічно і політично вмотивованих переслідувань з боку державних органів Російської Федерації.

Також у відомстві додали, що грубі порушення Росією прав людини на території тимчасово окупованим нею Кримом стали підставою для звернення України в Міжнародний суд із позовом щодо порушення РФ норм Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

19 квітня 2017 року Суд зобов’язав Російську Федерацію утримуватися від збереження чинних та застосування нових заходів, що перешкоджають діяльності представницьких органів кримськотатарської спільноти, зокрема Меджлісу, а також забезпечити доступ до освіти українською мовою,
– нагадали в МЗС.

Дипломати зазначили, що Україна і далі докладатиме всіх зусиль для повної деокупації території Криму, відновлення свого суверенітету і територіальної цілісності та прав людини всіх народів і національних меншин, які проживають на її території.

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Теги: Новини України МЗС України Новини Криму Анексія Криму
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