Українське підприємство поновило виробництво ракет-носіїв

Українське державне підприємство "Південмаш" уклало контракт із компанією S7 Sea Launch Limited на виробництво і поставку ракет-носіїв серії "Зеніт".

Про це повідомили у прес-службі заводу.

В цілому, контракт передбачає виготовлення 12-ти ракет-носіїв для використання в програмах "Морський старт" і "Наземний старт" для досліджень і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів.

Зараз у виробництві є дві ракети модифікацій "Зеніт-3SL" і "Зеніт-3SLБ".

Підписанням цього контракту зроблений великий крок в подоланні глибокої кризи, в якому перебував Південмащ починаючи з 2013 року і який став наслідком обвального скорочення обсягів виробництва,

– зазначили у прес-службі.

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