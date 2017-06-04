Українське підприємство поновило виробництво ракет-носіїв

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Українське державне підприємство "Південмаш" уклало контракт із компанією S7 Sea Launch Limited на виробництво і поставку ракет-носіїв серії "Зеніт".
Про це повідомили у прес-службі заводу.
В цілому, контракт передбачає виготовлення 12-ти ракет-носіїв для використання в програмах "Морський старт" і "Наземний старт" для досліджень і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів.
Зараз у виробництві є дві ракети модифікацій "Зеніт-3SL" і "Зеніт-3SLБ".
Підписанням цього контракту зроблений великий крок в подоланні глибокої кризи, в якому перебував Південмащ починаючи з 2013 року і який став наслідком обвального скорочення обсягів виробництва,
– зазначили у прес-службі.
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