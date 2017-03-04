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Українське подружжя вибрало для своєї дитини доволі незвичне ім'я

16:14, сьогодні 1203 Читать новость на русском

Бажання називати малюків незвичайними іменами – сьогодні тренд, на українських дитячих майданчиках вже можна зустріти, скажімо, хлопчика Рафаеля чи дівчинку Руту. .Вперше дитині дали ім'я Україна.

Подружжя Поважнюків виховує чотирьох дітлахів. Старшій доньці обрали також незвичне ім’я – Емілія. Вважають, що дівчатка з таким іменем дуже наполегливі.

Раніше за іменем для дитини йшли до священика і записували його не у довідку про народження у РАЦСі, а в церковну книгу.

Традиційно дитині давали ім'я в честь святого чи святої, на які припадав день хрещення чи день народження дитини. Щоб назвати дитину в честь родинної традиції, люди домовлялися зі священиком за окрему плату – курку, гуску чи щось інше,
– розповів директор Інституту українознавства Богдан Галайко.

Сьогодні батьків традиції не обмежують, тому дітлахів називають незвичними іменами. Вперше в історії реєстрацій цивільного стану дівчинку записали Україною.

Психологи рядять пояснити дитині значення імені, якщо вже назвали її незвично. Та краще до експериментів не вдаватись, бо це може нашкодити дитині.

Ця оригінальність і постійні прискіпливі погляди інших можуть стати нестерпними для дитини, тому краще відмовитися від оригінальних імен. Є діти, що, маючи незвичні імена, називають себе по-іншому,
– наголосила дитячий психолог Ніна Кокойло.

Втім, ім’я можна змінити із 14 років. Щоб змінити ім'я офіційно, потрібно заповнити спеціальний бланк у районному РАЦСі та сплатити символічну суму – 5 гривень 10 копійок. Якщо захочете змінити вдруге, можна звернутися до РАЦСу ще раз. Але тоді за зміну імені доведеться сплатити понад 50 гривень.

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Теги: Україна LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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