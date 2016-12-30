"Українське село" визнали одним з найпривабливіших районів США

Район Чикаго під назвою "Українське село" визнали одним із найпривабливіших у США.

Чикаго – третє за величиною місто у США з майже 150 станціями метро, 552 парками і незліченною кількість хмарочосів. Місто опинилося в топі найважливіших промислових та торговельних центрів США. Саме тут неподалік від бізнес-центру міста на берегах Чикаго-рівер майорять жовто-блакитні прапори, а кількість українських вивісок збиває американців з пантелику.

Район "Українське село" наші співвітчизники почали заселяти ще наприкінці 19 століття. Спершу це були вихідці із Закарпаття, потім з Галичини. Уже в 1905 році заснували церкву Сятого Миколая, а у 1911 році відкрилася організація "Пласту". Якщо в інших містах США діаспора розпорошувалась по різних районах, то в Чикаго, навпаки, групувалась.

Втім, престижним районом "Українське село" було не завжди. Навіть у 80-х роках минулого століття довкола стояли занедбані будинки, кримінальні сутички між темношкірими та мексиканцями були звичною справою, а тутешні квартали радше нагадували гетто.

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Ситуацію змінили самі ж українці. Кредитна спілка "Самопоміч" почала видавати мільйонні позики на реставрацію та зведення нових будинків. Причому надавала їх тільки громадянам українського походження або ж членам діаспорних організацій. Район змінювався на очах, вартість оренди зростала, а "Українське село" впевнено піднімалося в рейтингах ріелторів.

Нині в українському районі Чикаго мешкає близько 15 тисяч українців. В "селі" діють три церкви, видаються українські газети та журнали, є навіть своя радіостанція. А якщо кортить з'їсти вареників, борщу чи голубців – це теж не проблема. До вибору одразу кілька закладів харчування. Не менше в районі й українських крамниць, на полицях яких красуються згущене молоко, господарське мило та буряк.

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