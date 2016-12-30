  • укр
  • рус
19:05
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 18:00: Втрати в АТО. Санкції США
Випуск новин
19:03, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Українське село" визнали одним з найпривабливіших районів США

Зроблено в Україні 18:58, сьогодні 127 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Район Чикаго під назвою "Українське село" визнали одним із найпривабливіших у США.

Чикаго – третє за величиною місто у США з майже 150 станціями метро, 552 парками і незліченною кількість хмарочосів. Місто опинилося в топі найважливіших промислових та торговельних центрів США. Саме тут неподалік від бізнес-центру міста на берегах Чикаго-рівер майорять жовто-блакитні прапори, а кількість українських вивісок збиває американців з пантелику.

Район "Українське село" наші співвітчизники почали заселяти ще наприкінці 19 століття. Спершу це були вихідці із Закарпаття, потім з Галичини. Уже в 1905 році заснували церкву Сятого Миколая, а у 1911 році відкрилася організація "Пласту". Якщо в інших містах США діаспора розпорошувалась по різних районах, то в Чикаго, навпаки, групувалась.

Втім, престижним районом "Українське село" було не завжди. Навіть у 80-х роках минулого століття довкола стояли занедбані будинки, кримінальні сутички між темношкірими та мексиканцями були звичною справою, а тутешні квартали радше нагадували гетто.

Читайте також: Як "український" американець став легендарним велосипедистом, якому немає рівних

Ситуацію змінили самі ж українці. Кредитна спілка "Самопоміч" почала видавати мільйонні позики на реставрацію та зведення нових будинків. Причому надавала їх тільки громадянам українського походження або ж членам діаспорних організацій. Район змінювався на очах, вартість оренди зростала, а "Українське село" впевнено піднімалося в рейтингах ріелторів.

Нині в українському районі Чикаго мешкає близько 15 тисяч українців. В "селі" діють три церкви, видаються українські газети та журнали, є навіть своя радіостанція. А якщо кортить з'їсти вареників, борщу чи голубців – це теж не проблема. До вибору одразу кілька закладів харчування. Не менше в районі й українських крамниць, на полицях яких красуються згущене молоко, господарське мило та буряк.

Читайте також: Стартап українця здобув перемогу на престижному конкурсі Кремнієвої долини

Теги: Україна США Зроблено в Україні Культура
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
сьогодні, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
Не зрадой единой: про интереснейших героев 2016 года
сьогодні, 17:00 Не зрадой единой: про интереснейших героев 2016 года
Євгенія Мазур 603
Подорожуємо Україною: карта нових маршрутів Укрзалізниці
сьогодні, 16:03 Подорожуємо Україною: карта нових маршрутів Укрзалізниці
1 993
Никакого конкурса на Главу нацполиции не будет
сьогодні, 15:10 Никакого конкурса на Главу нацполиции не будет
Олексій Шевчук 933
Депутат від "Опоблоку" збив жінку і нахабно знищив її продукти
 3 липня , 16:22 248
Усик встановив неймовірний рекорд у боксі
 18 вересня , 03:03 153
В Криму жорстоко побили українця через українську символіку
 9 вересня , 08:36 264
Унікальний український ракетний комплекс "Вільха"
 9 вересня , 17:59 1
"Мі-24" – ефективна новітня бойова машина ЗСУ України
 18 листопада , 18:05
Новий український автомат "Малюк" доводили до ідеалу понад 10 років
27 грудня , 18:21
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук