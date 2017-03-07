Українські амазонки. Асгарда – відродження унікального жіночого бойового мистецтва

8 березня зазвичай згадують про слабкості жінок. Про те, як чоловіки можуть задобрити серце жінки подарунками, розчулити широким жестом чи просто дати зрозуміти, що слабка і тендітна дама може заховатись за мужнім чоловічим плечем.

Ми ж хочемо розповісти про сильних і вольових жінок, які здавна жили в Україні.

Мало хто знає, але Україна має своїх амазонок – жінок, що практикують бойове мистецтво асгарда. Цей метод базується на техніці бойового гопака, але при цьому враховані анатомо-фізіологічні можливості жінки. До речі, в якості зброї учениці практикують удари палицями, ланцюгами і навіть серпами, тобто тими речами, які зазвичай використовують у побуті.

Що таке асгарда

Отож, з початку розберемось у термінології. Слово "асгарда" походить від назви міфічного міста – Асгард. Це із скандинавської міфології, де Асгардом називали небесне селище, створене для богів – асів. Цікаво, що оберігали асів жінки-воїни – валькірії.

А тепер ближче до української культури. За легендами, у давні часи в Карпатах були цілі общини, де жили жінки-воїни. Вони були незалежними, не підпускали до себе чоловіків та могли дати відсіч недоброзичливцям. Щоправда ніякого документального підтвердження такі історії не мають.

За іншою версією, слов'янські жінки ніколи не були повністю підкорені чоловікам. Тому поряд з тим, що жінки вправно господарювали у будинку, вони ще й вміли тримати зброю в руках, щоб у разі потреби, захищати дім від ворогів.

Сучасні амазонки

Школа, де вчать цього мистецтва бою, відродилась у Львові. Все почалось у 2000 році, тоді була створена організація "Самобутня Школа Асгарда". У 2004 школу зареєстрували офіційно. Ініціатором створення та розвитку асгарди стала Катерина Тарновська (учениця дослідника і практика бойового гопака Володимира Пилата).

У 2013 році школа переїхала до Києва, таким чином "Асгарда" стала всеукраїнською.

Нині асгарда є вже чимось більшим, ніж просто школа. Її представники проводять семінари та майстер-класи, організовують навчально-тренувальні збори, змагання між амазонками, показові вступи і конкурси. Крім того, на базі спільноти проводять літні та зимові табори для дітей та молоді.

Філософія

Сучасна асгарда – це об'єднання сильних, сміливих і цілеспрямованих дівчат та жінок, не залежно від віку.



Катерина Тарновська

"Шлях бойового мистецтва – це не мордобой. Це шлях розвитку особистості, насамперед, це розвиток тіла...Жінка і бойове мистецтво – це природно, це не є новина для тих, хто глибоко цікавився історією бойових мистецтв. Ми лише продовжуємо традицію", – пояснила Тарнавська.

Усі фото: asgarda.com.ua