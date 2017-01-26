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Українські "білі хакери" очолили світовий рейтинг

14:02, сьогодні 1125 Читать новость на русском
Протягом десяти років Dcua була у десятці найкращих
Протягом десяти років Dcua була у десятці найкращих / 5.ua

Українська IT-команда Dcua з КПІ очолила світовий рейтинг фахівців, здатних визначити ступінь захисту системи від атак.

Про це інформує прес-служба НТУ КПІ їм. Сікорського.

Українська команда посіла перше місце в рейтингу CTFtime, обійшли понад 12 тисяч команд з усього світу.

Українську команду Dcua, створену в 2012 році, очолює науковий співробітник фізико-технічного інституту КПІ Микола Ільїн.

Протягом останніх десяти років Dcua була у першій десятці рейтингу CTFtime. У 2013 році команда посіла п'яте місце, в 2014 і 2015 – шосте.

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Теги: Київ LifeStyle
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