Українські "білі хакери" очолили світовий рейтинг

Українська IT-команда Dcua з КПІ очолила світовий рейтинг фахівців, здатних визначити ступінь захисту системи від атак.

Про це інформує прес-служба НТУ КПІ їм. Сікорського.

Українська команда посіла перше місце в рейтингу CTFtime, обійшли понад 12 тисяч команд з усього світу.

Українську команду Dcua, створену в 2012 році, очолює науковий співробітник фізико-технічного інституту КПІ Микола Ільїн.

Протягом останніх десяти років Dcua була у першій десятці рейтингу CTFtime. У 2013 році команда посіла п'яте місце, в 2014 і 2015 – шосте.

Читайте також: Як IT-сектор та аграрії можуть підняти українську економіку