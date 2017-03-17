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Українські біологи знайшли ліки від раку, – вчений

17:24, сьогодні 1185 Читать новость на русском
Українські біологи знайшли ліки від раку, – вчений

Українські біологи, які працюють на полярній станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, у результаті досліджень створили ліки від раку.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив директор Національного антарктичного центру України Валерій Литвинов.

Наші біологи створили ліки на основі антарктичних мікроорганізмів, які живуть там в екстремальних умовах та мають екстремальні можливості. І ці ліки допомагають навіть від раку четвертого ступеня,
– наголосив він.

Литвинов також розповів, що біологічний інститут Університету ім. Т.Шевченка вже отримав ліцензію на препарат, який назвали "Меловіт". Однак наразі він недоступний для людей.

Вчені протестували його тільки на тваринах, попереду ще тривалі випробування, в яких має взяти участь група людей.

"Необхідно ще провести доклінічні випробування на групі людей. А це потребує значних грошей і тривалого часу", – сказав Литвинов.

Читайте також: Вчені назвали причину раптових смертей серед молодих людей

Теги: LifeStyle Україна Здорове життя Здоров'я дослідження наука Лікування
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