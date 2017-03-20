Українські бійці зайняли позиції бойовиків в районі Водяного

Внаслідок бою в районі Водяного, що на Маріупольському напрямку, українські бійці зайняли позиції терористів. Однак, цей успіх тривав недовго.
Про це пише видання ТСН.
Через потужні обстріли терористів з важкої артилерії і "Градів" бійці АТО вирішили повернутися на свої позиції.
"Зав'язався бій, в результаті ворог зазнав значних втрат і відступив. Український підрозділ зайняв їхні позиції", – розповів спікер АТО Сергій Жмурко.
Крім того, була інформація, що під час запеклих боїв українці знищили ворожий опорний пункт разом з терористами.
Нагадаємо, 20 березня в районі населеного пункту Водяне зав’язався тяжкий бій. Під час бою біля загинуло двоє українських військових, семеро зазнали поранень. Ворог теж поніс втрати – 6 російських найманців були вбиті, ще 9 – поранені.