Українські бійці зайняли позиції бойовиків в районі Водяного

Внаслідок бою в районі Водяного, що на Маріупольському напрямку, українські бійці зайняли позиції терористів. Однак, цей успіх тривав недовго.

Про це пише видання ТСН.

Через потужні обстріли терористів з важкої артилерії і "Градів" бійці АТО вирішили повернутися на свої позиції.

"Зав'язався бій, в результаті ворог зазнав значних втрат і відступив. Український підрозділ зайняв їхні позиції", – розповів спікер АТО Сергій Жмурко.

Крім того, була інформація, що під час запеклих боїв українці знищили ворожий опорний пункт разом з терористами.