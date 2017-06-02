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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські БТРи з сучасним модулем "Шквал": ефектне відео випробувань

22:54, сьогодні 1214
БТР з сучасним модулем
БТР з сучасним модулем "Шквал" / glavcom.blogspot.com

Київський бронетанковий завод передав партію новеньких БТР-3ДА бійцям Національній гвардії.

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

На військовому полігоні на Київщині бронетранспортери успішно пройшли випробування дорогами цивільного призначення та по бездоріжжю. Також новенькі БТРи долали перепони з окопів, колійних мостів і танкових колій.

Зазначимо, БТР-3ДА обладнаний модулем "Штурм-М", а це – 30-міліметрова автоматична гармата ЗТМ-1 з швидкострільністю 330 пострілів за хвилину.

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Теги: Україна Київ Зброя Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
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