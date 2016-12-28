Українські депутати незабаром пересядуть на електромобілі

Депутати Верховної Ради поступово пересядуть на сучасні електрокари, а старі авто продадуть з аукціону.

За даними видання autocentre, з ініціативою купити електромобілі, а не Mercedes-Benz S-Class виступив Регламентний комітет парламенту, пише НВ.

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Всього планується придбати 100 електрокарів Nissan Leaf на суму 81,5 мільйонів гривень. Купувати нові електромобілі Ніссан будуть у три етапи, починаючи з 2018 року.

Тобто, швидше за все, мова йде вже про друге покоління Nissan Leaf. У перші 2 роки планують придбати 10 машин, а в 2020-2021 роках – 27. Інші електромобілі Ніссан надійдуть в гараж Верховної Ради після 2022 року,

– зазначає видання.

А старі авто Верховної Ради тим часом будуть продавати з аукціону. Першими на торги виставлять Opel Omega і Skoda Octavia першого покоління.