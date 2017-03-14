09:44
14 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, 13 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, 13 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 22:00: Генпрокуратура і Садовий. Продовження блокади
Випуск новин
23:43, 13 березня
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Українські дипломати вимагають пояснення від британського лорда про заяву що "Крим – історична частина Росії"

09:16, сьогодні 219 Читать новость на русском
Українські дипломати вимагають пояснення від британського лорда про заяву що "Крим – історична частина Росії"

У російських ЗМІ масово поширюється цитата британського лорда Річарда Белфа, в якому він нібито назвав Крим "історичною частиною Росії" і заявив, що Москва "виконала волю кримчан, взявши півострів назад".

Посольство України у Великобританії надіслало лист в офіс лорда Белфа з проханням підтвердити або спростувати зазначені заяви. Про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва.

В той же час в самому посольстві нагадали, що весь цивілізований світ визнав незаконність анексії Криму зі сторони Росії.

Росія жорстоко і боягузливо анексувала Крим, де вона в даний час здійснює систематичні порушення прав людини, прагнучи знищити особистість українців і корінних жителів півострова – кримських татар,
– йдеться в заяві українського посольства.

Також дипломати зазначили, що Великобританія була однією з перших, хто засудив такі дії Росії, підтримавши резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, який підтвердив міжнародно визнані кордони України і відсутність будь-якої правової основи для зміни статусу Автономної Республіки Крим.

"Ми також хотіли б нагадати про чисельні заяви прем'єр-міністра Терези Мей та міністра закордонних справ Бориса Джонсона стосовного того, що Крим - це Україна, тож Росія повинна повернути його, а також про те, що санкції проти Росії повинні залишатися", – наголосили у відомстві.

До слова, Європарламент проведе термінові дебати щодо українських політв'язні в Росії та ситуації в Криму.

Теги: Політика Великобританія Анексія Криму Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Жизнь на блокпостах или почему менты не любят украинских военных
сьогодні, 08:04 Жизнь на блокпостах или почему менты не любят украинских военных
Володимир Шередега 1839
13 березня, 22:19 "Конг: Острів черепа": коли велетенське чудовисько – справедливий Король
Юлія Ліпенцева 1158
Товар від агресора: скільки вугілля Україна купує в Росії
13 березня, 20:00 Товар від агресора: скільки вугілля Україна купує в Росії
2368
Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
13 березня, 19:15 Зрозуміло про декларування доходів: хто, коли і як має прозвітувати
Яніна Ткачук 1968
Якби в Україні були такі олігархи!
13 березня, 18:37 Якби в Україні були такі олігархи!
Блог Соцмережі 4762
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Періс Хілтон розповіла про стосунки з нардепом-втікачем Онищенком
 22 жовтня 2016 , 22:51
Хто поплатиться через декларації: стали відомі прізвища депутатів, яких викрила ГПУ
 17 листопада 2016 , 23:10 7
Росія використовує військову авіацію на окупованому Донбасі, – нардеп
 14 вересня 2016 , 09:19
Поп-зірки, їжа з топ-ресторану, павільйон ВДНГ: як фіскали гуляли на корпоративі
 22 грудня 2016 , 10:20 36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук