Українські дипломати вимагають пояснення від британського лорда про заяву що "Крим – історична частина Росії"

У російських ЗМІ масово поширюється цитата британського лорда Річарда Белфа, в якому він нібито назвав Крим "історичною частиною Росії" і заявив, що Москва "виконала волю кримчан, взявши півострів назад".

Посольство України у Великобританії надіслало лист в офіс лорда Белфа з проханням підтвердити або спростувати зазначені заяви. Про це йдеться в офіційній заяві диппредставництва.

В той же час в самому посольстві нагадали, що весь цивілізований світ визнав незаконність анексії Криму зі сторони Росії.

Росія жорстоко і боягузливо анексувала Крим, де вона в даний час здійснює систематичні порушення прав людини, прагнучи знищити особистість українців і корінних жителів півострова – кримських татар,

– йдеться в заяві українського посольства.

Також дипломати зазначили, що Великобританія була однією з перших, хто засудив такі дії Росії, підтримавши резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Територіальна цілісність України" від 27 березня 2014 року, який підтвердив міжнародно визнані кордони України і відсутність будь-якої правової основи для зміни статусу Автономної Республіки Крим.

"Ми також хотіли б нагадати про чисельні заяви прем'єр-міністра Терези Мей та міністра закордонних справ Бориса Джонсона стосовного того, що Крим - це Україна, тож Росія повинна повернути його, а також про те, що санкції проти Росії повинні залишатися", – наголосили у відомстві.

До слова, Європарламент проведе термінові дебати щодо українських політв'язні в Росії та ситуації в Криму.