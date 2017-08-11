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Українські дизайнери в списку кращих на престижному міжнародному конкурсі

14:19, сьогодні 339 Читать новость на русском
Виставка Graphic Matters 2016 року
Виставка Graphic Matters 2016 року / Фото з відкритих джерел

Роботи український дизайнерів опинились в списку кращих на фестивалі Graphic Matters.

Нагороди отримали постери Марії Кінович та спільна робота Микити Коваленко і Геннадія Чернеги, пише Telegraf.Design. Вони боролись за першість із понад 2500 заявок учасників з 91 країни.

Сам фестиваль Graphic Matters пройде в Нідерландах з 22 вересня по 6 жовтня. Роботи українців будуть показані на виставці Shut Up Speak Up разом із ще 60 роботами авторів зі всього світу.

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Дизайнери мали створити постери на ту тему, яка їх хвилює. До прикладу, Марія Кіновіч, коли створювала плакат Grown Your Own Beauty, надихалась течією бодіпозитиву.

Роботи Марії Кінович

"Ця робота – про прийняття. Я хотіла поділитися ідеєю, що для того, щоб бути красивими, не обов'язково робити щось, що схвалюється суспільством", – каже дизайнер.

Робота Коваленко та Чернеги присвячена проблемі фейкових новин і впливу медіа на сприйняття дійсності.

Робота Микити Коваленко і Геннадія Чернеги

Роботи усіх учасників організатори конкурсу з'єднали у ролику.

Теги: LifeStyle Новини України Мистецтво
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