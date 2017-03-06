Українські дзюдоїсти тріумфували на престижних змаганнях

На відкритому Кубку Європи з дзюдо українці стали володарями 5 медалей.

Про це повідомили у прес-службі НОК.

У ваговій категорії 66 кг на рахунку українців "золото" та "срібло" – у фінальній сутичці зійшлися одразу два наших дзюдоїсти – Богдан Ядов та Геворг Хачатрян. Сергій Дребот став бронзовим призером у категорії до 73 кг.

Блискучу перемогу у жіночих змаганнях в категорії 48 кг здобула Дар’я Білодід, а за результатами боротьби у найважчій вазі Анастасія Сапсай піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани.

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