Українські інженери "прокачали" танк: з'явились фото

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Про це написав директор Defense Express Сергій Згурець на своїй сторінці у Facebook.

За словами розробників модернізації, вони врахували усі побажання військових з передової.

"Новий вигляд танку передбачає встановлення приладів нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами третього покоління, нічного прицілу 1К13 з можливістю ведення вогню керованою ракетою "Комбат", двигуна В-84-1 замість В-46, комплексу динамічного захисту по типу танку Т-72UA, радіостанцій Aselsan, навігаційної системи СН-3003 "Базальт"; ведучих коліс з гусеницями та відкидними щитками по типу Т-80", – йдеться у повідомленні.

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