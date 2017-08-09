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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Українські інженери "прокачали" танк: з'явились фото

23:23, 8 серпня 2833 Читать новость на русском
Українські інженери серйозно модернізували танк: з'явились фото
Українські інженери серйозно модернізували танк: з'явились фото / Фото з Facebook

.

Про це написав директор Defense Express Сергій Згурець на своїй сторінці у Facebook.

За словами розробників модернізації, вони врахували усі побажання військових з передової.

"Новий вигляд танку передбачає встановлення приладів нічного бачення з електронно-оптичними перетворювачами третього покоління, нічного прицілу 1К13 з можливістю ведення вогню керованою ракетою "Комбат", двигуна В-84-1 замість В-46, комплексу динамічного захисту по типу танку Т-72UA, радіостанцій Aselsan, навігаційної системи СН-3003 "Базальт"; ведучих коліс з гусеницями та відкидними щитками по типу Т-80", – йдеться у повідомленні.

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Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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