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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські легкоатлети завоювали нові медалі на чемпіонатах Європи

13:00, сьогодні 31 Читать новость на русском

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко отримала бронзу на зимовому чемпіонаті Європи.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко виборола 1 медаль для нашої збірної на чемпіонаті Європи у приміщенні в Белграді. 19-річна Левченко стала бронзовим призером у стрибках у висоту. Вона подолала планку на висоті 1 метр 94 сантиметрів. Це особистий рекорд українки.

Також Сергій Никифоров приніс збірній України 3 медаль чемпіонату Європи-2017 у приміщенні. У секторі для стрибків у довжину він виграв "бронзу".

Читайте також: Українські легкоатлетки виграли турнір в олімпійської чемпіонки

Вже у першій спробі Никифоров приземлився на позначці 8,01 метрів, з якими посідав 3 позицію аж до 4 спроби. Саме тоді стрибком на 8,07 метра він піднявся на одну сходинку.

Теги: Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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