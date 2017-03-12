Українські лучниці холоднокровно "перестріляли" росіянок на Чемпіонаті Європи

Українська жіноча команда лучниць завоювала бронзу Чемпіонату Європи зі стрільби з лука, не залишивши жодних шансів росіянкам.

Про це інформує НОК.

Команда у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Лідії Січенікової стала третьою найкращою Чемпіонату Європи зі стрільби з лука у приміщенні, що триває у французькому Віттелі.

Українки у матчі за третє місце не залишили жодних шансів росіянкам, одержавши перемогу із сухим результатом 6:0.

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