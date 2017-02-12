Українські паралімпійці впевнено лідирують на ЧС з лижних гонок та біатлону: красиве відео

Збірна України з лижних гонок та біатлону серед паралімпійців показала зразковий результат на Чемпіонаті світу.

Світова першість стартувала у німецькому місті Фінстерау.

Після першого дня змагань українські паралімпійці завоювали одразу 9 медалей, серед яких три золота.

Їхні найближчі переслідувачі німці мають в своєму доробку всього 4 медалі. А спортсмени з Канади та Білорусь ділять між собою третє загальнокомандне місце з однією медаллю в скарбничці.

Кадрами неймовірної сили духу поділився у своєму Facebook Національний паралімпійський комітет України.

До слова, 12 лютого у гонці-переслідування Чемпіонату світу, що триває в австрійському Хохфільцені, українка Анастасія Меркушина не змогла втриматись у п'ятірці кращих, фінішувавши лише 8-ю.