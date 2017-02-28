Українські підприємства на Донбасі і так націоналізовані Росією, – Геращенко

Всі українські підприємства, які розташовані на окупованих територіях, де-факто і так вже націоналізовані Росією.

Таку думку в ефірі одного з укроаїнських телеканалів висловив народний депутат Антон Геращенко, коментуючи погрози бойовиків "націоналізувати" підприємства української юрисдикції.

Щодо націоналізації. Всі наші українські підприємства, які розташовані на окупованих територіях Криму й Донбасу, де-факто і так націоналізовані РФ, яка повністю контролює їх діяльність, яка змушує платити податки, працювати за планами, які даються РФ. А наслідки для української економіки погані з 2014 року, тому що ми в повній мірі не контролюємо території ні Криму, ні Донбасу. Але досі частина підприємств на території Донбасу працювала та сплачувала податки як Україні, так і змушена була під тиском сили виплачувати деякі платежі на території окупованої України. Для економіки України це недобре,

– сказав Геращенко.

Проте, на думку депутата, Україна може створити "економічне диво", побудувавши паркан на кордоні з Росією.

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"В Україні є два шляхи. Перший – це побудова і повний розрив з РФ, побудова якоїсь стіни на кордоні з РФ, з окупованими територіями і, дивлячись на приклад Німеччини чи Південної Кореї, створювати економічне диво в Україні, і після цього через багато років повертати ці території. Інший шлях – питання переговорів з РФ", – сказав Геращенко.

Нагадаємо, ватажки "ЛНР" та "ДНР" вимагають від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. В іншому вони погрожують ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".