Українські прикордонники затримали 4 марокканців, які збиралися перейти кордон до Угорщини

Оперативні підрозділи Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 4 громадян Марокко, які планували незаконно перетнути кордон.

Також, прикордонники спіймали ймовірного організатора їх переправлення – громадянина України. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

Як виявилось, прикордонники завчасно отримали інформацію про імовірний незаконний перетин кордону. Біля населеного пункту Астей зупинили автомобіль марки "Рено" з польською реєстрацією. В салоні автівки перебували 4 іноземців без документів.

Було з’ясовано, що вони проходили навчання в одному з вишів Харкова та мали намір незаконно потрапити до Угорщини. Їх, як і їхнього водія, чекає повідомлення про виявлення кримінального правопорушення.

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