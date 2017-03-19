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Українські прикордонники затримали 4 марокканців, які збиралися перейти кордон до Угорщини

17:16, сьогодні 62 Читать новость на русском
Прикордонник з собакою
Прикордонник з собакою / vremya

Оперативні підрозділи Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 4 громадян Марокко, які планували незаконно перетнути кордон.

Також, прикордонники спіймали ймовірного організатора їх переправлення – громадянина України. Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

Як виявилось, прикордонники завчасно отримали інформацію про імовірний незаконний перетин кордону. Біля населеного пункту Астей зупинили автомобіль марки "Рено" з польською реєстрацією. В салоні автівки перебували 4 іноземців без документів.

Було з’ясовано, що вони проходили навчання в одному з вишів Харкова та мали намір незаконно потрапити до Угорщини. Їх, як і їхнього водія, чекає повідомлення про виявлення кримінального правопорушення.

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Теги: Україна Кримінал
Джерело: 24 Канал
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