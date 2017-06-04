Українські прикордонники затримали чоловіка зі шпигунським пристроєм на адмінкордоні з Кримом

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У суботу, 3 червня, прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з окупованим Кримом затримали жителя Миколаєва, в якого виявили шпигунський пристрій.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
Згідно з повідомленням, в контрольний пункт в’їзду-виїзду "Каланчак" з території окупованого півострова на автомобілі "ВАЗ" прибув 27-річний громадянин України. Оглянувши авто жителя Миколаєва, прикордонники виявили у дверцятах транспорту спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації у вигляді авторучки.
Затриманий чоловік перевозив шпигунську "авторучку"
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Про цей факт прикордонники проінформували співробітників СБУ, які в свою чергу вилучили пристрій.
Так, чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 195-5 КУпАП "Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".