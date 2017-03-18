Українські радіостанції зазвучали в окупованому Криму

На кордоні з окупованим півостровом офіційно відкрили потужну телерадіовежу. Тепер сигнал з материкової України дістає аж до Сімферополя. Ліценції на мовлення вже отримали кілька вітчизняних радіостанцій.

Її висота 150 метрів, а потужність передавача – 5 кіловат.

Вежу звели на прикордонному Чонгарі, аби захоплений Крим міг чути і бачити українські новини, а не лише російську пропаганду.

Я думаю, що це буде краще, що в Криму трохи більше будуть знати правду про Україну. Тому що іноді як послухаєш, вуха в’януть від цієї неправди, яка звучить із Криму,

– розповідає мешканка Чонгар Галина Іпаті.

У Нацраді кажуть – вежа дає сигнал на 100 кілометрів. Тож українські новини можна буде дивитися і у Сімферополі. Ліцензії вже видали чотирьом радіостанціям. На черзі телебачення.

Державі вежа не коштувала ані копійки. Її звів інвестор з Луцька. Він сподівається, що проект окупиться. А ще гарантує якість.

Реакція окупанта не забарилася. Сигнал з Чонгара вже намагалися блокувати. Та у Міністерстві інформполітики кажуть, що знають, як з цим боротися.

І вже цього року, за словами чиновників, на Херсонщині має з’явитися ще одна вежа. Її зведуть поблизу прикордонного Каланчака.

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