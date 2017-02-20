Українські шпажисти стали призерами у етапу Кубку світу
15:54, сьогодні 71 Читать новость на русском
Збірна України з фехтування на шпазі посіла другу сходинку на етапі Кубка світу у Ванкувері.
Рухаючись до фіналу змагань, українці перемогли суперників з Естонії – 45:26, Ізраїля – 45:40 і з мінімальною перевагою – 40:39 вирвали перемогу у півфінальному поєдинку з італійцями.
У боротьбі за "золото" турніру українські шпажисти фехтували з чехами. Чехія спромоглася вибити Францію, яка є 1-м номером у світовому заліку. Завершився фінал поразкою, де чехи виграли переграли українців з рахунком 40:35.
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Джерело: 24 Канал
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