Українські спортсмени підчепили важку інфекційну хворобу на чемпіонаті світу

Українські легкоатлети під час проведення чемпіонату світу заразились у готелі Лондона вірусною інфекцією.

Про це повідомила офіційний представник спортсменів, які виступають під нейтральним прапором, Олена Орлова, передає ТАСС.

За її словами, постраждали понад 25 атлетів, серед яких є спортсмени з України, Росії, Естонії, Німеччини та інших країн.

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Найбільше від ротавірусу постраждала збірна Німеччини. Зокрема, захворіли лідери команди Роберт Гартінг (метання диска) і Давид Шторль (штовхання ядра).

У нашому готелі серйозні проблеми з інфекційним захворюванням. Особливість хвороби в тому, що людина хворіє 24 години і 24 години є її переносником. В даний час Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вирішує, що з цим робити,

– сказала Орлова.

Всі постраждалі госпіталізовані до медичного ізолятора. Зазначимо, ротавірус передається повітряним шляхом.

Довідка: Ротавірусна інфекція — інфекційна хвороба вірусного походження, яка перебігає з тяжкою діареєю. Є найбільш частою причиною тяжкої діареї, нерідко смертельною для немовлят і маленьких дітей.

Нагадаємо, нещодавно сім’я українців, що відпочивали в одному із турецьких готелів на популярному курорті в Анталії, заразилась небезпечним вірусом.