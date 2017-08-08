Українські спортсмени підчепили важку інфекційну хворобу на чемпіонаті світу

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Українські легкоатлети під час проведення чемпіонату світу заразились у готелі Лондона вірусною інфекцією.
Про це повідомила офіційний представник спортсменів, які виступають під нейтральним прапором, Олена Орлова, передає ТАСС.
За її словами, постраждали понад 25 атлетів, серед яких є спортсмени з України, Росії, Естонії, Німеччини та інших країн.
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Найбільше від ротавірусу постраждала збірна Німеччини. Зокрема, захворіли лідери команди Роберт Гартінг (метання диска) і Давид Шторль (штовхання ядра).
У нашому готелі серйозні проблеми з інфекційним захворюванням. Особливість хвороби в тому, що людина хворіє 24 години і 24 години є її переносником. В даний час Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вирішує, що з цим робити,
– сказала Орлова.
Всі постраждалі госпіталізовані до медичного ізолятора. Зазначимо, ротавірус передається повітряним шляхом.
Довідка: Ротавірусна інфекція — інфекційна хвороба вірусного походження, яка перебігає з тяжкою діареєю. Є найбільш частою причиною тяжкої діареї, нерідко смертельною для немовлят і маленьких дітей.
Нагадаємо, нещодавно сім’я українців, що відпочивали в одному із турецьких готелів на популярному курорті в Анталії, заразилась небезпечним вірусом.