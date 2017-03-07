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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Українські спортсмени здобули одразу 5 медалей на престижних змаганнях

13:15, сьогодні 107 Читать новость на русском
Український плавець Сергій Фролов
Український плавець Сергій Фролов / iz.com.ua

На відкритих змаганнях Середземномор'я з плавання, які проходили у Марселі (Франція) українські спортсмени здобули п'ять нагород.

Українська команда здобула одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі. Про це повідомляє Федерація плавання України.

Плавець Сергій Фролов фінішував першим на дистанції 400 метрів вільним стилем з результатом 3:51.35. Плавчиня Дарина Зевіна принесла нашій збірній 3 медалі: срібло на дистанції 200 метрів на спині та дві бронзові нагороди на дистанціях 50 та 100 метрів на спині.

Читайте також: Українська плавчиня встановила рекорд Кубка світу

Бронзову нагороду здобув плавець Андрій Хлопцов на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Теги: українці Водні види спорту
Джерело: 24 Канал
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