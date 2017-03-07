Українські спортсмени здобули одразу 5 медалей на престижних змаганнях

На відкритих змаганнях Середземномор'я з плавання, які проходили у Марселі (Франція) українські спортсмени здобули п'ять нагород.

Українська команда здобула одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі. Про це повідомляє Федерація плавання України.

Плавець Сергій Фролов фінішував першим на дистанції 400 метрів вільним стилем з результатом 3:51.35. Плавчиня Дарина Зевіна принесла нашій збірній 3 медалі: срібло на дистанції 200 метрів на спині та дві бронзові нагороди на дистанціях 50 та 100 метрів на спині.

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Бронзову нагороду здобув плавець Андрій Хлопцов на дистанції 50 метрів батерфляєм.