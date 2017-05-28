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Українські спортсменки тріумфували на етапі Кубку світу

13:01, сьогодні 151 Читать новость на русском
Марія Кічасова та Анастасія Горлова
Марія Кічасова та Анастасія Горлова / Фото з соцмереж

Українські байдарочниці Марія Кічасова та Анастасія Горлова здобули золоті нагороди на дистанції 200 метрів у фіналі етапу Кубка світу.

Про це повідомили у Федерації каное України.

У федерації зазначили, що спортсменки зі старту вийшли на першу позицію та утримали перевагу до фінішу.

36,922 – результат українок. Вітаємо спортсменок та старшого тренера збірної Олексія Семикіна!
– додали у ФКУ.

Також нагороду на змаганнях здобув і українець Олег Кухарик. Він став бронзовим призером етапу Кубку світу на дистанції 500 метрів.

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