Люди, які організували акцію "Самовизначення для Закарпаття" біля посольства України в Угорщині, - це "невідомі люди, лузери і маргінали". Вони не мають ніякого відношення до угорських владним структурам.

Про це сказав заступник голови Київського товариства угорців Тібор Томпа в ефірі "112 Каналу".

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На питання журналіста чи ця акція не відображає офіційну позицію Будапешта, Томпа відповів: "100% не відображає".

"Це взагалі невідомі люди, лузери і маргінали, ніякого відношення не мають ні до Угорщини, ні до владних структур. Вони навіть до "Йоббік" не мають відношення. Це взагалі колишні крайні радикали, про яких нікому нічого невідомо, вони просто хочуть звернути на себе увагу, не більше", – вважає Томпа.

Він також додав, що українці і угорці можуть спати спокійно, адже більшість угорців, що живуть в Україні, хочуть, щоб Закарпаття було українським", – додав він.