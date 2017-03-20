Українські виконавці стали найкращими на російському радіо

Українська співачка Світлана Лобода, яка регулярно виступає на російській сцені, похизувалася черговою перемогою у Москві.

Так, нещодавно продюсер виконавиці Нателла Крапівіна показала фото, як її підопічна стала найпопулярнішою на російському радіо та отримала ще дві нагороди.

Крім того, найкращим виконавцем російського радіо став українець Микита Алєксєєв, відомий під сценічним ім’ям Alekseev.

Він також похизувався перемогами у своєму Instagram.

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