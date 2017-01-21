Українські виконавці встановили "співучий" рекорд: з'явилося відео

У Михайлівському соборі у Києві встановили рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок.

Колядки і щедрівки лунали три години. Загалом зібралось близько 300 співаків та 40 музичних колективів.

На музичний флеш-моб прийшов міністр культури Євген Нищук, який теж долучився до дійства – допоміг організувати та навіть заспівав.

Тест: Чи добре ви знаєте колядки

На території собору також розкинулась різдвяний ярмарок – усі зібрані гроші передадуть у дитячі будинки у зоні АТО.

Більше – дивіться у відеосюжеті Інни Єкімової.