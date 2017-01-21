Українські виконавці встановили "співучий" рекорд: з'явилося відео
20:49, сьогодні 238 Читать новость на русском
У Михайлівському соборі у Києві встановили рекорд із найтривалішого виконання колядок та щедрівок.
Колядки і щедрівки лунали три години. Загалом зібралось близько 300 співаків та 40 музичних колективів.
На музичний флеш-моб прийшов міністр культури Євген Нищук, який теж долучився до дійства – допоміг організувати та навіть заспівав.
Тест: Чи добре ви знаєте колядки
На території собору також розкинулась різдвяний ярмарок – усі зібрані гроші передадуть у дитячі будинки у зоні АТО.
Більше – дивіться у відеосюжеті Інни Єкімової.
Джерело: 24 Канал
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