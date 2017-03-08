Українські військові на передовій зворушливо привітали жінок з 8 березня

БІйці АТО записали відео із привітаннями для жінок в їх день.
Відео опублікував на своїй сторінці в Facebook прес-центр штабу АТО.
Військові побажали жінкам якнайшвидшого повернення їх чоловіків з фронту. Також чоловіки звернулись до своїх коханих, сестер та матерів і побажали їм терпіння.
Згадали бійці і жінок, які також несуть службу і захищають Україну від ворога.
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"Ми їх переможемо", – запевнили військові та додали, що неодмінно повернуться додому з перемогою.