Українські військові на передовій зворушливо привітали жінок з 8 березня

БІйці АТО записали відео із привітаннями для жінок в їх день.

Відео опублікував на своїй сторінці в Facebook прес-центр штабу АТО.

Військові побажали жінкам якнайшвидшого повернення їх чоловіків з фронту. Також чоловіки звернулись до своїх коханих, сестер та матерів і побажали їм терпіння.

Згадали бійці і жінок, які також несуть службу і захищають Україну від ворога.

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"Ми їх переможемо", – запевнили військові та додали, що неодмінно повернуться додому з перемогою.