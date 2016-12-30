  • укр
  • рус
02:23
30 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Всюдисущий Путін опинився в метро. Космічна
Вєсті Кремля
21:31, 29 грудня
Вєсті.UA. У бідолашного Бєні хочуть забрати ще дещо. Для кого агресор досі друг
Вєсті.UA
20:58, 29 грудня
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня
Випуск новин за 23:00: Російських дипломатів вигнали з США. Жахливе вбивство під Одесою
Випуск новин
00:05, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські військові отримали право збивати літаки-порушники

01:32, сьогодні 41220 Читать новость на русском
Українська авіація
Українська авіація / Народна армія

Кабінет Міністрів України надав дозвіл військовим відкривати вогонь по повітряним суднам у мирний час.

Мова йде лише про ті літаки, які порушують повітряний простір України чи підозрюються у вчинені терористичних дій, йдеться у постанові Кабміну.

Відкривати вогонь на враження можна після попереджувального вогню.

У поясненні до документа вказується, що рішення прийнято "для адаптації базових законодавчих документів з питань оборони до сучасних реалій і викликів в умовах "гібридної війни" з Російською Федерацією".

Читайте також: Держава нарешті почала утримувати армію, і це один з найбільших позитивів року, – експерт

Теги: Україна Політика авіація Збройні Сили України Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
22 грудня, 18:35 Як виглядав би 2016 рік у соцмережах
Скандал навколо
29 грудня, 22:50 Скандал навколо "1+1", овідіопольський жах, – головне за добу
1292
В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
29 грудня, 22:22 В 2017 году Порошенко снова поборет коррупцию и еще раз продаст свой бизнес?
Юрий Касьянов 2 2836
Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
29 грудня, 21:01 Зради і перемоги: чим запам’ятається 2016 рік
Євгенія Мазур 591
З новими податками! або скільки платитимуть ФОПи у 2017-му
29 грудня, 20:00 З новими податками! або скільки платитимуть ФОПи у 2017-му
Яніна Ткачук 7 7124
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня , 19:08 343
Лещенко опублікував майже порожню декларацію
 28 жовтня , 14:43
Порошенко подякував США за нові санкції і закликав ЄС не відставати
 2 вересня , 00:16
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук