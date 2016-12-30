Українські військові отримали право збивати літаки-порушники

Кабінет Міністрів України надав дозвіл військовим відкривати вогонь по повітряним суднам у мирний час.

Мова йде лише про ті літаки, які порушують повітряний простір України чи підозрюються у вчинені терористичних дій, йдеться у постанові Кабміну.

Відкривати вогонь на враження можна після попереджувального вогню.

У поясненні до документа вказується, що рішення прийнято "для адаптації базових законодавчих документів з питань оборони до сучасних реалій і викликів в умовах "гібридної війни" з Російською Федерацією".

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