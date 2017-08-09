Українські військові відповіли Захарченку на його "Малоросію"

Бійці залишили запис на стіні у відповідь на заяву Захарченка про його "Малоросію".

Позиції бойовиків розташовані майже впритул. Інколи українські вояки вмикають гімн України. Вороги ж у відповідь можуть викрикувати нецензурщину, а інколи починають обстрілювати.

Через постійний стрес на фронті хлопці також слів не добирають. Але вояки придумали спосіб як менше лаятися. За кожне лайливе слово вони збирають гроші. Зібране витрачають на потреби підрозділу. Деяким порушникам словесної дисципліни лайка влітає в копійчину.

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Військові намагаються тримати свій опорний в порядку. Під ногами майже немає пороху. Підлогу спочатку підмітають, потім миють зі шланга.

Нещодавно ватажок терористів Захарченко оголосив про створення нової держави "Малоросії". У відповідь бойовикам хлопці зробили напис на стіні. Військові кажуть, що таке настінне мистецтво – не лише спосіб передати ворогу повідомлення, але й прийом психологічного розвантаження.