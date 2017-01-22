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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські військові відвоювали нові позиції на Донбасі: з'явились подробиці

21:18, сьогодні 32137 Читать новость на русском
Українські військові відвоювали позиції
Українські військові відвоювали позиції / Getty images

Українські захисники просунулись вперед в напрямку Стаханова і зайняли нові позиції, на яких були бойовики.

Під час важких боїв на Світлодарській дузі кілька підрозділів 54-ї бригади спланували і втілили в життя операцію під назвою "Сухумі", інформує "ТСН".

Як зазначають журналісти, з відвойованих територій, що ще донедавна були підконтрольні бойовикам, українські позиції було видно, як на долоні.

Операцію вдалось виконати без втрат і майже без пострілів.

Лінія оборони просунулась приблизно на півкілометра ближче до окупованого Первомайська.

А 46-й окремий батальйон "Донбас-Україна" перекрив шляхи контрабанди на Горлівсько-Дебальцевському напрямку.

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Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Тероризм Збройні Сили України
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