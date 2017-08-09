Українські волейболісти не будуть грати у Світовий лізі наступного сезону

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Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник заявив, що чоловіча збірна України не буде брати участь у Світовій лізі.
Про це повідомляє XSPORT.
Чоловіча збірна України є чемпіоном Євроліги. Команда має право заявитися на турнір. Але через змінений формат змагань і зменшення кількості команд українська збірна не братиме участь.
До Світовий ліги чоловічу збірну точно не допустять. Там повністю змінився формат. Раніше там було 36 команд, а зараз будуть 12. Ще 4 отримають wild card – це може бути більш слабка за рівнем, але багата збірна,
– зазначив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.
За його словами, Україна має право судитися. Адже в регламенті написано, що переможець Євроліги має право, а не зобов’язаний грати в Світовій лізі. Вступний внесок складає 150 тисяч доларів. За твердженням Михайла Мельника, змагання повинні проводитися в Україні.
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Що стосується жіночої збірної, яка також є чемпіоном Євроліги, то шанси на її участь у Гран-прі (жіночий аналог Світової ліги) все ще зберігаються.
"Думаю, що нам вдасться заявитися в Гран-прі. Ми відправили лист. Міжнародна федерація буквально 7 серпня надіслала відповідь. Наступного тижня буде розглядатися новий формат і нам повідомлять про результати, – заявив Михайло Мельник.
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