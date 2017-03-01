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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Українські зброярі похизувались унікальними розробками

18:15, сьогодні 813 Читать новость на русском

Нові оборонні технології та сучасне озброєння українського виробництва представили сьогодні, 1 березня, у Києві.

Приватні компанії хочуть разом із державними активно переозброювати українську армію.

Конструктори демонструють здобутки українського військпрому, що мають замістити морально й технічно застаріле обладнання часів СРСР. Розробники представили безпілотники Меридіан МП-1, які вже є у ЗСУ та прикордонників. Він має дуже високі тактичні характеристики. Максимальна швидкість польоту до 125 кілометрів на годину,
– заявив директор НТЦ ВАТ "МЕРИДІАН" Олег присяжнюк.

Також була представлена станція активних перешкод, які офіційно на озброєнні давно, та монтувати її на гелікоптери та літаки почали, на жаль, лише тоді, коли на фронті ворог почав збивати українську техніку.

Презентували на виставці й новинки, що незабаром можуть потрапити до війська – багаторазові сигнальні міни та ручки. На відміну від радянських аналогів, вони маленькі, легкі, мають різні типи набоїв і головне – працюють без збоїв.



Презентацію організували разом КПІ та Ліга оборонних підприємств України – союз приватних зброярських компаній.

Якщо нам вдасться знайти гарну модель співіснування між державними компаніями та приватними, то я думаю, що це буде той оптимальний рух, який дозволить значно швидше переоснастити українську армію сучасними зразками техніки,
– зазначив директор компанії Defense Express Сергій Згурець.

Головною проблемою зброярі називають застарілу, повну бюрократії систему поставок.

Теги: Україна Київ виставка Зброя
Джерело: 24 Канал
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